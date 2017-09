Vangkooi met vlees moet ontsnapte wolf lokken

,,Ze heeft zondag voor het laatst gegeten, dus ze zal onderhand wel trek hebben’’, zegt Marcel Bressers, huisfotograaf van het wildpark. Hij volgt de zoekactie van zeer nabij en wordt minutieus op de hoogte gehouden. ,,Men stelt hier alles in het werk het dier te verdoven en doodschieten te voorkomen.’’



Bressers schat de kans op dat laatste laag in, aangezien de wolvin het parkterrein nooit heeft verlaten. ,,Er zijn zelfs krabsporen gevonden bij het wolvenverblijf, waar ze heeft geprobeerd zichzelf naar binnen te graven. Ze wil dus terug naar de roedel. Dat is een goed teken, want dat betekent dat ze het park zeer waarschijnlijk niet uit gaat.’’



Het graafwerk van de wolvin was kansloos: de hekken die het leefgebied van de wolven omsluiten, gaan meer dan een meter de grond in. Het wildpark zelf is 56 hectare groot (ongeveer 80 voetbalvelden) en omheind met bijna twee meter hoog schrikdraad.