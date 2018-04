Vastgebonden vrouw ziet dieven haar geld meenemen

column Een paradijsje voor 3,30 euro per maand

13:05 'Heb jij geen man?' De vraag komt vanaf de andere kant van het gaas . Je zou het kunnen opvatten als een directe poging om te achterhalen of een versierpoging op zijn plek is. Maar dit is niet de kroeg, dit is een moestuincomplex. En ik ben hier nieuw, ben geen man en ook niet met pensioen. Dat is even wennen.