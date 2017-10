Veel bijval Code rood voor natuur

De actie is gestart door de twee bekende tuinontwerpers Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing. Aanleiding zijn de onderzoeken waaruit blijkt dat er 75 procent minder insecten in Duitse natuurgebieden zijn dan 27 jaar geleden en dat in twintig jaar tijd het aantal vogels in Europa met 421 miljoen is verminderd. ,,Veel mensen gaan na dit nieuws gewoon weer over tot de orde van de dag'', zegt Wissing. ,,Maar als je zoals wij elke dag bezig zijn met de inrichting van onze leefomgeving, is dat onmogelijk. Daarom zijn we deze actie gestart."