Veel meer mensen moeten aan het werk in de Achterhoek, want: ‘Vrijwel alle bedrijven hebben personeel nodig’

Acht gemeenten, werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijsinstellingen en het UWV slaan daarom de handen ineen om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. En dat is hoognodig, want elk jaar kunnen bijna 1.500 vacatures in de regio niet worden vervuld. Daarnaast zitten duizenden mensen in een uitkering die met scholing, begeleiding en soms zorg prima aan de slag kunnen.



Deze zogeheten ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moet worden aangepakt. Volgens Wilma Elbertsen, regiomanager Achterhoek van werkgeversorganisatie VNO-NCW en één van de partners, is dat meer dan nodig. ,,We kenden al tekorten in de techniek en de zorg, maar je ziet nu dat vrijwel alle bedrijven personeel nodig hebben. Er is veel uitval, bijvoorbeeld doordat mensen met pensioen gaan.”