Veelgebruikte brug in Lochem is in ‘zeer slechte staat’: per direct verbod voor zwaar verkeer

Koopavon­den in Winters­wijk en Doetinchem nog niet ter discussie, maar: ‘Winkeliers onderling verdeeld’

WINTERSWIJK/ DOETINCHEM - De koopavond op vrijdag is in Winterswijk nog steeds erg populair. In Doetinchem zijn de winkeliers verdeeld. Maar afschaffen, zoals in Zutphen nu gebeurt, daar is nog geen sprake van.

1 februari