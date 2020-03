Veevoederreus ForFarmers ziet winst met 70 procent kelderen

De magere nettowinst heeft volgens Chief Executive Officer (CEO) Yoram Knoop te maken met tegenvallende afzetcijfers van ForFarmers in het Verenigd Koninkrijk. In een persbericht dat de onderneming deed uitgaan, zegt Knoop dat er daardoor een bijzondere waardevermindering noodzakelijk was van 25,6 miljoen euro, alleen al in het Verenigd Koninkrijk.



Ook in België, Duitsland en Nederland boekte ForFarmers echter tegenvallende afzetcijfers. De positieve uitzondering voor het Lochemse veevoederbedrijf was groeimarkt Polen.



Lastig en turbulent

In het persbericht zegt Knoop dan ook dat 2019 een ‘lastig en turbulent jaar’ was voor ForFarmers. ,,We hadden te maken met de gevolgen van een ongunstige inkooppositie waardoor het resultaat in de eerste helft van het jaar zwaar onder druk kwam te staan. Inmiddels hebben we onze inkoopprocedure verder aangescherpt om de kans op een herhaling te minimaliseren.”