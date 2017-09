Vele weken werken voor een corso van twee uur

Om de wagen heen is een steiger van drie verdiepingen gebouwd. Het hoogste niveau is zes meter. Daar staat Roy Klein Goldewijk, met een witte aanvoerdersband om zijn arm. Hij is sectorchef. ,,De wagen is ingedeeld in tien sectoren. Iedere sector heeft een sectorchef. Ik moet zorgen dat iedereen op de bloemen in de juiste kleur krijgt. Verder let ik op dat er netjes gewerkt wordt.’’



De sectorchefs overleggen weer met twee steigerchefs, en die overleggen steeds met voorzitter Tom de Boer. Onder de leiding van Klein Goldewijk is een groep mannen bezig de bloemen op de wagen te prikken. Het papier-maché is al in de juiste kleuren geschilderd. Het is de kunst die kleurvlakken precies in te vullen met dahlia's.



De groep is, net als de andere groepen, donderdagavond begonnen. Er is tot elf uur gewerkt, en dat zal vanavond ook gebeuren. Zaterdag wordt er gewerkt van acht uur 's morgens tot het klaar is. ,,Vorig jaar was dat vier uur 's nachts’’, zegt De Boer. ,,Die nacht slapen we maar één of twee uur. De zondag kom je door op adrenaline. Na het corso voel je pas hoe moe je bent. Maar dan is het kermis!’’



Zondag van twee tot vier is het corso. 's Avonds zijn de wagens nog te zien op een speciaal terrein, op maandag is de prijsuitreiking. Daarna wordt het corso nog eens dunnetjes overgedaan en dan worden de wagens weer uit elkaar gehaald. En begint het denken over de wagen van volgend jaar.