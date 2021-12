Verbod voor covidprotest bij verzetsmonument in Lichtenvoorde

Suzan & Freek achterha­len Achterhoek­se alleenheer­ser Normaal in Top 2000

Normaal is zijn positie als Achterhoekse alleenheerser in de Top 2000 kwijt. Dit nu het van oorsprong Achterhoekse muziekduo Suzan & Freek dit jaar met vijf nummers in de lijst staat. Dat zijn er evenveel als de dialectband van Bennie Jolink en de zijnen.

