Verbouwing? Tast dan maar diep in de buidel

Uit een rondgang van deze krant langs aannemers in de regio, blijkt dat de meesten van hen nu meer voor hun diensten vragen dan een jaar geleden. ,,Het zou tijd worden ook’’, zegt John Besseling van het gelijknamige metselbedrijf uit Steenderen. ,,De tarieven moeten nog verder omhoog, want in de crisis was het al helemaal niks. We hadden nu al op 45 euro per uur moeten zitten, maar daar zitten we nog niet aan. We zijn nog steeds een beetje aan het opkrabbelen."

Lenen

Het gevolg van die hogere prijzen: de kosten van een verbouwing of aanbouw lopen razendsnel op. Ralf de Graaf en Elke Wesseling uit Nijmegen kunnen er over meepraten. Voor de verbouwing van hun kluswoning trokken zij begin dit jaar liefst 100.000 euro uit. Nu ze, na lang zoeken, een aannemer gevonden hebben die tijd heeft, blijkt dat bedrag niet afdoende te zijn. ,,En dat komt door de hogere tarieven’’, zegt De Graaf. ,,We hebben nu bij moeten lenen bij familie en zelfs dan nog concessies moeten doen. Zo wilden we een nieuwe dakkapel, maar die hebben we nu geskipt.’’

Zelfcorrigerend vermogen