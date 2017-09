Verdachte gearresteerd voor gewapende woningoverval Neede

Video Zutphense kapper maakt bizarre peperdure kapsels in Beijing

10:35 Zeven shows in Peking. Twee stuks in Londen. Hong Kong; ook een groot modespektakel. De Zutphense haarstylist Geert-Jan Damhuis (55) reist de wereld over. Met Sheguang Hu, een van de beroemdste mode-ontwerpers van China. Damhuis bedenkt voor de (internationale) topmodellen buitenissige kapsels bij de al even buitensporige outfits van de Aziaat.