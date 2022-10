Verdachte Haaksbergenaar in klaphamerdrama moet zich voor rechter verantwoorden

Achter­hoeks schilderij van Piet Mondriaan ‘komt thuis’ in Winters­wijk; Villa Mondriaan krijgt werk van 32.000 euro in bruikleen

WINTERSWIJK - Het schilderij Boereninterieur met haard in de Achterhoek van Piet Mondriaan keert terug naar ‘huis’: het schilderij wordt in bruikleen gegeven aan museum Villa Mondriaan in Winterswijk.

15:41