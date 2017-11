Verdachte hamermoord Winterswijk heeft Balkanroots

Adempauze Steengroeve Theater voor 'Die Zauberflöte'

13:47 WINTERSWIJK - Het Steengroeve Theater in Winterswijk slaat volgend jaar over om in 2019 'Die Zauberflöte' in de steengroeve voor het voetlicht te brengen. Dat is geen toevallige keuze, want dan is het dertig jaar geleden dat de opera van Mozart in de steengroeve werd opgevoerd.