Verdachte in zaak doodgeslagen Andres (26) naar Pieter Baan Centrum

WARNSVELD - Leon K. (34) die verdacht wordt van de ernstige en fatale mishandeling van Andres Rodriguez (26) uit Warnsveld, moet voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vanmiddag bij het begin van het strafproces tegen de verdachte in de rechtbank in Zutphen.

Of K., die zelf niet aanwezig was in de rechtbank, wil meewerken aan het onderzoek in het Pieter Baan Centrum, wil zijn raadsman niet zeggen. ,,Daar doen wij nu geen uitspraak over.” Een verdachte kan ook verplicht worden om zich te laten onderzoeken.

Andres Rodriguez werd in de nacht van 7 op 8 juli ernstig mishandeld bij een supermarkt in zijn woonplaats. Het slachtoffer belandde in coma en overleed bijna een maand later, zonder ooit bij kennis te zijn geweest, aan zijn verwondingen. Vanmiddag begon de strafzaak tegen hoofdverdachte K. In de mishandelingzaak zijn nog twee verdachten, maar justitie heeft nog geen beslissing genomen of die ook vervolgd gaan worden.

Doorgeslagen

Justitie verwijt K. dat hij Rodriguez met voorbedachten rade ernstig lichamelijk letsel heeft toegebracht, met de dood tot gevolg. De officier van justitie stelt ook dat de verdachte mogelijk nog één of meerdere keren heeft doorgeslagen, nadat het slachtoffer door de eerste klap al bewusteloos op de grond was gevallen.

Vier getuigen

Het werd vanmiddag tijdens de zogenoemde pro forma zitting – waarbij geen inhoudelijke behandeling plaatsvindt – nog niet duidelijk of K. ontkent of bekent. Zijn raadsman wil daar niets over kwijt. Wel staat vast dat de komende tijd nog vier getuigen gehoord gaan worden en dat het eindrapport over het onderzoek naar de mishandeling nog niet af is. Zo moeten de telefoon van Rodriguez en die van één van de verdachten nog uitgelezen worden. En het sectierapport op het lichaam van het slachtoffer is nog niet klaar.