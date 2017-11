Verdachte van fatale brand in Doetinchem voor de rechter

Kort na de brand hield de politie een 53-jarige vrouw uit Doetinchem aan. Zij zit sindsdien in voorarrest. Volgens een ingewijde speelde de zaak zich af in het drugscircuit en is de verdachte 'een notoire gebruikster'.



Feit is dat de bewoner van de woning onder begeleiding stond van Iriszorg (verslavingszorg). De woning werd aanvankelijk gehuurd door IrisZorg, die er cliënten in onderbracht om te wennen aan terugkeer in de samenleving. Met deze bewoner ging het al lange tijd goed. Reden waarom hij de woning inmiddels zelfstandig huurde, dus niet meer via IrisZorg. De bewoner is geen verdachte in de zaak.