Verdachte van steken met kapot glas: 'slachtoffer was toeterzat en liegt'

Op 22 maart vorig jaar was de verdachte bij het stel op bezoek. Er ontstond ruzie en er sneuvelde een glas waarmee de verdachte, naar eigen zeggen, zichzelf in de vinger sneed. Ook tijdens de zitting ontkende de verdachte te hebben gestoken. ,,Dat klopt gewoon niet. Ze liegen de hele boel aan elkaar. Ik heb geen idee waarom ze dat doen, maar het is wel zo."

Ongeloofwaardig

'Toeterzat'

De advocaat vroeg om vrijspraak. De manier waarop de aangifte was opgenomen zou niet goed zijn gegaan omdat er geen beëdigde tolk bij was en de verklaring niet was voorgelezen. Verder merkte ze op dat de aangever die avond 'toeterzat' was en dat uit het proces verbaal bleek dat de politie het verhaal dat hij vertelde nauwelijks kon volgen. ,,Dat verhaal ging van de hak op de tak. Ook is onduidelijk waar de glasscherven zijn gebleven en de schroevendraaier waarmee gedreigd zou zijn is niet gevonden. Dat is toch vreemd. Bovendien ontbreekt een medisch dossier."