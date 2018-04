Verdachte van zwaar mishandeld Zelhems meisje (17) in PBC

'Onhandig' is het oordeel over Stapel­kamps analyse

15:06 AALTEN - De manier waarop burgemeester Stapelkamp over zijn eerste honderd dagen in Aalten heeft gepubliceerd is 'onhandig'. Dat is de conclusie van de zeven fractievoorzitters in de gemeenteraad. Er komt geen openbaar debat over Stapelkamps 'Bevindingen van een butendieker'.