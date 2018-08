Getuige in zaak brand Papaverstraat: 'Verdachte zei: ik heb even een aansteker langs de bank gehouden'

Fluister­woud vanwege brandge­vaar niet in het 'woud' achter kasteel Huis Bergh

6:55 's-HEERENBERG - Het fluisterwoud voor de kinderen van het Mechteld ten Hamweekeinde in 's-Heerenberg wijkt uit naar een alternatieve locatie. De plantage, het bosgebied achter Kasteel Huis Bergh, is door de droogte brandgevaarlijk geworden en is dit keer niet geschikt om er kinderactiviteiten te houden.