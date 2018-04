Verhoogde kans op natuurbrand: stoken in buitengebieden Achterhoek verboden

Vanavond tv-opnames Vlaamsche Pot in Winterswijk met Arijan van Bavel

15:13 WINTERSWIJK – Flink klappen en lachen wordt vanavond op prijs gesteld bij de voorstelling In de Vlaamsche Pot in Theater De Storm in Winterswijk. Want met vier camera’s wordt een tv-registratie gemaakt van de klucht waarin Arijan van Bavel, de ex van burgemeester Joris Bengevoord, de hoofdrol speelt.