Verkiezingsfeest in Montferland zónder geldprijzen na gemor over ‘stemmen kopen’

Na commotie daarover ziet de partij daar nu van af.



‘Stem op Joost Gerritsen, de nummer 10 op de kieslijst! Iemand met een visie, brede praktijkervaring en een breed netwerk om zich heen die zich graag voor jou in wil gaan zetten’.



Het zijn niet deze zinnen in de advertentie die zorgden voor de meeste opschudding. Iedere politieke partij doet de laatste weken immers haar best om zoveel mogelijk in de aandacht te komen. Maar de uitnodiging voor het zogenoemde pop-upverkiezingsfeest bij café De Peer, woensdag vanaf 20.00 uur, viel niet bij iedereen even goed.