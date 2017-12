Vermiste Melissa (17) weer terecht: 'Ze laat niets los'

Waar Melissa zich heeft opgehouden, weet haar moeder niet. ,,Ze zegt dat ze overal was en laat niets los.’’ Dankzij een vriendje van Melissa is het meisje opgespoord. ,,Hij probeerde contact met haar te krijgen en heeft een ontmoetingsplek met haar afgesproken. Toen heeft hij ook de politie ingelicht. De hoofdzaak is dat ze weer thuis is.’’

De politie liet eerder al weten geen aanwijzingen te hebben voor een misdrijf. Klasgenoten van de school van Melissa in Silvolde hadden verklaard dat ze haar woensdag na de lessen bij iemand in de auto hadden zien stappen.

Angst

Gartsen vreesde dat haar dochter niet meer thuis zou komen. ,,We weten niet waar ze is en in welke handen ze is. Dat maakt het zo onzeker’’, zei ze. Volgens haar was de jongeman bij wie Melissa in de auto stapte een 21-jarige inwoner van Sinderen. Zijn naam heeft Gartsen doorgegeven aan de politie.