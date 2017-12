Vermoorde pomphouder Elten tot bloedens toe geslagen en gestoken

500 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Zelhem en Andelst, vijf arrestaties

14:50 ZELHEM/ ANDELST - Vijf mannen uit Zelhem en Andelst zijn de afgelopen dagen aangehouden op verdenking van handel in illegaal vuurwerk. De politie vond in verschillende huizen in beide dorpen in totaal 500 kilo illegaal zwaar vuurwerk, waaronder 36 mortieren en 19 nitraten.