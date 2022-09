Verse bolus eten, zonnige hanzestad en aankloppen bij kabouters: monumentendag wordt modern in de Achterhoek

Duitser raakt zwaarge­wond terwijl hij zonder helm nieuwe motor showt aan vrienden

Een 23-jarige motorrijder is woensdagavond in het Duitse Stadlohn zwaargewond geraakt toen hij zijn nieuwe motor liet zien aan vrienden. De man uit Ahaus reed vlak over de grens bij Winterswijk zonder helm heen en weer over een ventweg bij het Losbergpark.

8 september