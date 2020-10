Verstandelijk beperkte Auke en zijn vrienden krijgen eigen ‘studentenhuis’

Wilma van Leeuwen (55) uit Warnsveld sloeg een jaar of twee geleden aan het denken over haar zoon Auke, die het down syndroom heeft. Ooit moet ook hij het huis uit, dacht ze, en wat zou voor hem een mooie omgeving zijn? Wilma ging samen met haar Bathmense collega Merel Durand (39) op onderzoek uit en langzaam ontstond een plan voor een eigen woon/werkinitiatief voor jongeren met een verstandelijke beperking: De Wondere Wereld opent in januari de deuren in Vorden.