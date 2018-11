Vervuild afvalwater stroomt nog steeds Berkel in: reddingsactie voor vissen

De breuk repareren is tot nu toe nog niet gelukt. De fabrieken stilleggen om de waterstroom in te dammen is geen optie, zegt FrieslandCampina. ,,Dat zou een kettingreactie teweeg brengen waardoor ook andere productielocaties in het land stil komen te liggen. En we boeren uiteindelijk moeten vragen hun melk weg te laten lopen. Dat willen we niet”, zegt woordvoerder Jan-Willem ter Avest van de zuivelcoöperatie.