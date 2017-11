Verzet in Achterhoek tegen Thuisbezorgd.nl

Nu Thuisbezorgd.nl volgend jaar 13 in plaats van 12 procent opeist van iedere bestelling die via haar website wordt gedaan, beginnen restauranthouders hardop te mokken. De commissie komt bovenop de 19 cent die per bestelling afgedragen moet worden.

Voor Tuncay Emral, mede-eigenaar van het Kebaphuis in Doetinchem, is de maat vol. De winstmarge op een paar broodjes kebab was al vrij laag en die marge ziet hij alleen maar kleiner worden. ,,Thuisbezorgd is ooit met 6 procent commissie begonnen en sindsdien krijg je bijna jaarlijks een bericht dat het tarief omhoog gaat. Zonder enig overleg."

Spagaat

De spagaat voor Emral zit hem vooral in het feit dat ongeveer 60 procent van zijn klanten bestelt via het gebruiksvriendelijke Thuisbezorgd.nl. ,,Er zijn nog maar weinig mensen die een bestelling doorbellen. De klant is aan Thuisbezorgd gewend geraakt en daar wordt misbruik van gemaakt.’’

Battal Ozturk, eigenaar van Antalya Mix in Doetinchem, is vastbesloten te stoppen met Thuisbezorgd. Hij heeft een eigen bestelapplicatie laten ontwikkelen en hoopt dat zijn klanten die snel gaan gebruiken. Het zou hem heel veel geld schelen. ,,Twintig van de dertig bestellingen gaan nu nog via Thuisbezorgd en dat is best veel. Als ik alleen met een eigen app ga werken, zal het de eerste paar maanden rustiger zijn. Maar de klanten komen wel terug.’’

Petitie