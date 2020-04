Vitens waarschuwt voor legionella als scholen en andere openbare gebouwen weer opengaan

update Achterhoek­se kermissen geschrapt door corona

16:13 ’S-HEERENBERG - De kermis in ’s-Heerenberg, van 19 tot en met 22 juni, is afgelast in verband met corona. Het is niet de eerste kermis in de Achterhoek die wordt geschrapt als gevolg van de maatregelen tegen het virus, want eerder werden al de kermis in Mariënvelde (23 tot en met 25 mei) en het Pinksterfestijn in Harreveld geschrapt, 8, 9 en 10 juni.