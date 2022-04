Vlaamse tv-makers zoeken agressieve buizerd maar vinden blaffende Tarzan

ACHTERHOEK EN LIEMERS Belangrij­ke zege Viod op Union, Ruurlo verspeelt zege tegen DVV en Basteom wacht tevergeefs op Arnhemia

Het Doetinchemse Viod ging donderdag in het restant tegen Union, de nummer drie op de ranglijst in 2I, als een wervelwind tekeer en won met 3-1. In 4D wachtte Basteom vergeefs op tegenstander Arnhemia.

