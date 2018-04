Voetbalclubs weren mobieltje uit de kleedkamer

Zeven drugspan­den dicht in vier maanden

7:10 DOETINCHEM/ZEVENAAR - Achterhoekse burgemeesters hebben dit jaar in amper vier maanden tijd al zeker zeven zogeheten drugspanden gesloten. In deze gebouwen, huizen of bedrijfspanden is een wietkwekerij gevonden of zijn andere drugsgerelateerde misdrijven gepleegd, zoals handel in harddrugs of de productie van xtc of speed.