Voetballegende Marco van Basten rijdt 160 kilometer om vlak over de grens te squashen: ‘We kwamen al snel uit in Bocholt’

De voetballegende reed liefst 160 kilometer om in de Duitse grensstreek een balletje te kunnen slaan in Sport-Oase am Hünting. Christoph Terbeck van de sporthal, vlak over de grens met de Achterhoek, had pas door wie er bij hem kwam sporten toen Van Basten voor hem stond.



Wel had hij het opvallend gevonden dat twee Amsterdammers zich hadden ingeschreven om te komen sporten. Al beperkte die verwondering zich tot de lange reis die de mannen ervoor over hadden om te kunnen squashen.