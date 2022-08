Volksfeest aan de zijden draad tussen traditie en toekomst

De kermis, dat is het lunapark – elk jaar groter, bonter, hoger, flitsender en sneller – een bestanddeel van ons Volksfeest. En dat Volksfeest in z’n geheel mag dan weer wat minder kermisachtig.



Natuurlijk, met de tijd mee vloeien, maar veranderingen van jaar tot jaar klein houden, onopvallend, overzichtelijk. Tikkie conservatief. Volop reuring op het feestplein en in de aangrenzende tenten, het gaat er ‘zwoksend en zweitend’, zinderend en sprankelend aan toe, dat zeker! Maar dat is in essentie al eeuwen zo en het zal daar denkelijk immer blijven kolken.



De grootste verandering was dat er überhaupt tenten kwamen. Ooit werd in drie zalen gefeest, maar omdat een zaal werd afgebroken moest het anders. Het kostte de feestgangers jaren om te wennen. Hulde aan het bestuur dat die traditiebreuk indertijd moest begeleiden.