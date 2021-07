Voormalige Philips-fabriek in Winterswijk sluit; bijna honderd medewerkers verliezen baan

Manager Leo Schouten van Signify spreekt van een ‘bijzonder moeilijke beslissing’. ,,Maar we zijn ons nu vooral bewust van de impact die dit heeft op onze medewerkers. We gaan ons uiterste best doen om onze medewerkers naar passend werk of studiemogelijkheid te begeleiden.”

Drastisch

Wanneer de vestiging in Winterswijk definitief de deuren sluit, is nog niet bekend. Het bedrijf is al jaren bezig om lichtfabrieken te sluiten of drastisch in te krimpen vanwege de sterk veranderde wereldwijde verlichtingsmarkt in de afgelopen tien jaar.



Philips is sinds de komst in 1965 een grote speler geweest in Winterswijk. Op het hoogtepunt werkten er zo’n vijfhonderd mensen bij de vestiging in de Achterhoek. De afgelopen tien jaar is dat aantal rap achteruit gelopen.



In 2017 vond de laatste reorganisatie plaats, werd het bedrijf gesplitst en omgedoopt van Philips Lighting naar Signify. Er bleven ongeveer 95 medewerkers over. Die verliezen nu ook hun baan.