Vrachtwagen met 41 ton vlees kantelt in Groenlo

Dode Groenloër in berm langs weg in Beltrum niet door misdrijf gestorven

11:37 BELTRUM - De politie heeft vrijdagavond een lichaam aangetroffen in de berm van de Frankweg bij Beltrum. Er is onderzoek gedaan naar de toedracht van het overlijden van de man, waaruit gebleken is dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen.