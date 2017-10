Vragenavond over KemperKip en zijn 62.000 kippen laat veel vragen open

DOETINCHEM - Een vragenavond was er woensdag belegd, over de komst van KemperKip naar een plek tussen Doetinchem en Wehl, dicht bij De Huet. Het is de vraag of de vele bezoekers er veel wijzer van zijn geworden.

Een mevrouw met de longziekte COPD zei dat ze zich 'heel veel zorgen' maakte. ,,Als ik straks moet verhuizen door de komst van dit bedrijf, wie betaalt dat dan?’’

,,Die discussie voeren we hier niet’’, kreeg ze te horen van de gespreksleider. ,,Het gaat er nu om of de antwoorden duidelijk zijn.’’

Onrust

Het was een opmerking die veel te horen was woensdag tijdens de vragenavond over KemperKip: Sorry, deze vraag valt buiten de scope van de avond. Die avond werd gehouden in de kantine van de Pitch & Putt-golfbaan tussen Doetinchem en Wehl. Tegenover de plek waar Herman Kemper zijn bedrijf met ruim 62.000 biologische slachtkuikens wil vestigen.

Over de komst van het bedrijf bestaat, sinds enkele nieuwe onderzoeken over de relatie tussen pluimveehouderijen en met name longziekten, onrust. Mensen op De Huet hebben vragen. Die konden ze de afgelopen tijd stellen aan de GGD. Die speelde ze door aan het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid, dat zorgde voor beantwoording.

De mensen van het Kennisplatform waren naar Doetinchem gekomen om nogmaals mondeling toelichting te geven op de vragen.

Fijnstof

Zeker zeventig mensen waren op de bijeenkomst afgekomen. Ze stelden ook vragen die wel binnen de scope vielen en ook een duidelijk antwoord kregen. In de schriftelijke beantwoording stond bijvoorbeeld dat de stallen met vrije uitloop minder emissie van fijnstof zullen veroorzaken dan de situatie waarin de kippen de hele dag in de stal zitten.



Waarop is die aanname gebaseerd, wilde een bezoeker weten. ,,Op het feit dat het fijnstof vooral afkomstig is uit de strooisellaag die in de stallen ligt’’, zei Wim van der Hoek van het RIVM. Op veel zaken kon nog geen antwoord worden gegeven, omdat er in Nederland nog niet zo'n grote biologische kippenhouderij bestaat. ,,Hoe kan de gemeente dan een besluit nemen?’’, wilde iemand weten.

Te weinig informatie

,,Er is een optie dat we besluiten dat we te weinig informatie hebben om dit initiatief te honoreren’’, zei wethouder Ingrid Lambregts. Het is de vraag of het allemaal genoeg was. Toen wethouder Lambregts na afloop vroeg wie er een zinnige avond had gehad, staken er maar erg weinig mensen hun vinger op.