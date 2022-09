Vrede vanaf de Möllebult

De naam is een bietje afgeleid van een old Germaans gebruuk om op een hooggelaege plek, dichbi-j de gode, same te komme en door allehande beslissinge te nemme, rech te spraeke en ruzies bi-j te legge. In Duutsland nuume ze dah tinkplekke, zoas den door in de buurt van Heidelberg.



Now ku’j ow afvraoge of de vrede drek vanuut Bergh zol motte komme, moor alle bietjes helpe. Zekes in een tied, woorin de vrede äöveral wietweg liek te zun.