Vrienden Lichtenvoorde zingen naast stadion De Graafschap, eentje mag wel naar binnen

column stadse fratsen De dag dat ‘Hello Goodbye’ de aankomst van buurman vastlegde op Schiphol

Hoewel ik er niet bij was die dag in mei 2012 op Schiphol, kijk ik nog steeds met gemengde gevoelens naar Hello Goodbye. Eerder deze week zag ik flarden van het tv-programma. Een jonge vrouw vertelde in drie minuten haar levensverhaal inclusief de zelfmoord van haar vader en over de relatie die ze nu heeft met een twintig jaar oudere man. Of ze een vaderfiguur zoekt, vroeg interviewer Joris Linssen.

13 november