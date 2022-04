Vrijheidsconcert voor Oekraïne bij museumboerderij Smedekinck: ‘Het begrip vrijheid heeft nu een bijzondere lading’

met Video Passion-ef­fect blijft nog uit in Doetinchem: ‘Het was een heel rustig paasweek­end’

DOETINCHEM - Het gewenste Passion-effect is volgens Doetinchemse ondernemers nog niet te merken. Waar het afgelopen paasweekend druk was in de horeca, bleef gehoopte drukte in de winkels uit. ,,We hebben eigenlijk niemand over The Passion gehoord.”

20 april