Vroege Mondriaan Jolink naar museum Winterswijk

Gezocht: mensen met (bijzondere) voetbal­shirts

17:01 DOETINCHEM - Het is de enige dag waarop het geoorloofd is om in een voetbalshirt op het werk te komen. Hoe oud, aftands en verkleurd het shirt ook is. Vrijdag 27 april is het weer Football Shirt Friday, een fenomeen dat over is komen waaien vanuit Engeland. Het is hét moment om dat mooie tenue wat al zolang in de kast ligt te showen aan de buitenwereld.