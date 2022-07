Vrouw met roze poetshandschoenen en pistool overvalt bakkerij en vlucht op fiets

Ze komt het bakkersfiliaal in het Duitse Bocholt (vlak bij Winterswijk) binnen met een zwart vuurwapen in haar hand. De jonge vrouw is die vrijdag helemaal in het zwart gekleed, draagt een zwart mondmasker en roze huishoudhandschoenen.