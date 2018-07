Vuurwapens gestolen bij justitiële dienst in Zutphen

Ter Horst geeft inwoners Varsseveld een ijsje

13:36 VARSSEVELD - Afvalverwerker Ter Horst biedt de inwoners van Varsseveld en omgeving een ijsje aan. 'Na de warmte die we afgelopen week hebben veroorzaakt, willen we nu graag wat verkoeling bieden', schrijft de Ter Horst Groep in een bericht. Het ijsje kan zaterdag 4 augustus tussen 14 en 18 uur genuttigd worden bij Cafetaria de Rotonde of Cafetaria de Heer in Varsseveld.