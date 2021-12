Waar is Sinterklaas toch gebleven? Amper nog uitbundige sinterklaasversieringen in etalages

Wéér zette Wim (55) de achtervol­ging in op overval­lers van zijn tankstati­on: ‘Als ik niets doe, blijven ze komen’

DIDAM - Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, het is Wim Strijbosch: de 55-jarige eigenaar van tankstation Tatelaar in het buitengebied van Didam. Strijbosch ging vrijdag voor de vijfde keer achter boeven aan. Opnieuw in zijn onderbroek. Want wie aan zijn tankstation komt, komt aan Wim.

1 december