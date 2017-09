Waarschuwing: kijk uit voor dode wasberen

Volgens Margriet Montizaan van het dierziektecentrum in Utrecht, die vandaag een persbericht met de waarschuwing verspreidde, is onbekend waar de wasberen in de regio Doetinchem precies vandaan komen. ,,Daar hebben we eigenlijk geen idee van. Het kan zijn dat ze door iemand losgelaten zijn, maar ze kunnen ook uit het wild komen, vanuit Duitsland.’’



In Noordrijn-Westfalen leeft een grote populatie wasberen in het wild: het gaat mogelijk om tienduizenden beren.



,,Het kan ook zijn dat ze met een schip vanuit Duitsland zijn meegevoerd’’, stelt Montizaan. Ze zijn dan in Duitsland als verstekeling aan boord gekomen en in de Achterhoek weer aan wal geklommen.