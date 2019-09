Wandelaars beboet voor beklimmen van afgezette spoorwegovergang Winterswijk

Gerestau­reerd megagroot schilderij van Vlaamse meester gaat naar Megchelen

17:01 Zeven jaar heeft een gigantisch olieverfschilderij van een Vlaamse meester verborgen gestaan in een schuur in Putten, maar nu is de restauratie klaar. Tijd om het doek een definitieve bestemming te geven, op landgoed Landfort in Megchelen.