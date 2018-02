Was verdachte woningbrand Doetinchem zelf suïcidaal?

ZUTPHEN/ DOETINCHEM - Er komt extra onderzoek in de zaak van de fatale woningbrand aan de Papaverstraat in Doetinchem in augustus 2017. Advocaat Erwin Damen van de verdachte gaat de huisarts van het slachtoffer bevragen over mogelijke zelfmoordplannen van het slachtoffer.

Dat bleek donderdag tijdens een regiezitting in Zutphen in de zaak van de brand aan de Papaverstraat in Doetinchem.

Oorzaak

In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 augustus 2017 was daar een hevige brand in een woning. Daarbij kwam een 58-jarige vrouw uit Doetinchem om het leven. Kort na de brand werd een 53-jarige vrouw uit Doetinchem aangehouden. Zij wordt verdacht van het veroorzaken van de brand met als doel de 58-jarige om het leven te brengen. De aanklacht luidt dan ook moord. De verdachte zit sindsdien in voorarrest.

Advocaat Erwin Damen van de verdachte zegt dat hij 'redenen heeft om aan te nemen dat het slachtoffer suïcidaal was'. ,,Dat leid ik af uit uitspraken van diverse getuigen, die het slachtoffer kort voor de brand hebben horen roepen 'dat ze de keet in de fik zou steken'.

Het standpunt van de verdediging luidt dat de oorzaak van de brand niet vaststaat. Het kan een ongeluk zijn geweest, het kan ook opzet zijn geweest van het slachtoffer zelf.’’ Het vuur ontstond onderaan de enige trap in de woning. Daar vatte een meubelstuk, waarschijnlijk een bank, vlam.

Drie vragen

De huisarts van het slachtoffer heeft gezegd dat het slachtoffer in de periode voor de brand niet suïcidaal was. ,,Ik wil weten hoe de huisarts tot die conclusie komt. Het lijkt me het meest praktisch de huisarts als getuige op te roepen. Als dat niet kan wil ik graag een schriftelijke reactie.’’

De rechtbank besloot na kort beraad dat de huisarts niet als getuige opgeroepen zou worden. ,,U mag de huisarts schriftelijke vragen stellen’’, aldus de rechter tot Damen. ,,Daarbij dient u zich te beperken tot de volgende drie vragen: hoe vaak hebt u het latere slachtoffer gezien, wanneer hebt u haar voor het laatst gezien en op basis van welke bevindingen trekt u de conclusie dat er geen sprake is van suïcidaliteit.’’