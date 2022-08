Wat is Onverwachtehoek.nl? Shirtsponsor De Graafschap hoopt veel mensen naar Achterhoek te trekken

Vloer boenen met lijnzaad­olie veroor­zaakt uren later brand in woning in Halle

HALLE - Bewoners van een huis aan de Kuipersstraat in Halle werden dinsdagochtend onaangenaam verrast door een brand met een opmerkelijke oorzaak. Zeer vermoedelijk is een chemische reactie in doeken waarmee geboend is de boosdoener.

2 augustus