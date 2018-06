Wee het juni-gejakker

Gehandicap­ten bestolen van geld, Playstati­on en televisie

7:22 ULFT - Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag 1.600 euro, twee spelcomputers en een televisie gestolen uit het pand van de stichting Oersterk in Ulft. Het gestolen geld was grotendeels bij elkaar gebracht door gehandicapte cliënten, die dagbesteding vullen bij de stichting.