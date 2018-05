Weg nog uren afgesloten na dodelijk ongeval bij Brummen

Rond 8.40 uur botste een personenauto die vanuit Brummen richting De Hoven reed fronteel tegen een vrachtwagen, die richting Brummen reed. Dat leidde tot enorme ravage en de bestuurder van de personenauto kwam daarbij om het leven. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend gemaakt. Van de auto is weinig over. De weg ligt bezaaid met de resten.

Talud

De vrachtwagen boorde zich na de botsing aan de andere kant het de weg in het talud, dat de weg afscheidt van de uiterwaarden. Volgens de politie zal het waterschap moeten controleren of het talud moet worden hersteld.

De chauffeur van de vrachtwagen is door de politie meegenomen naar het bureau waar hij wordt gehoord. Volgens de politie is hij niet gewond geraakt bij het ongeval.

Overlast

Ondanks dat de weg in beide richtingen is afgesloten, valt de verkeersoverlast mee, constateert Stentor-verslaggever Jarno Bleuming ter plekke. Beide bruggen over de IJssel zijn gewoon in gebruik. Bovendien is er als gevolg van de vakantieperiode minder verkeer dan normaal. De meeste overlast wordt ondervonden door vrachtwagenverkeer van en naar Apeldoorn, geeft hij aan.