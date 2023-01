Wehl kan opgelucht ademhalen: Van Lamsweerde - de voormalige Domus - wordt plek voor 55 woningen

WEHL - Wehl kan opgelucht ademhalen. Van Lamsweerde - het monumentale gebouw dat acht jaar lang een geruchtmakende opvang voor daklozen was - krijgt een nieuwe bestemming: in en rond het pand komt plek voor 55 woningen.

Behalve Van Lamsweerde zelf (het pand dateert uit 1893 en wordt gerestaureerd) wordt ook een deel van het omliggende terrein gebruikt voor de bouw van de wooneenheden. Ouderencentrum Henricushove van Sité Woondiensten, dat pal naast Van Lamsweerde ligt, valt buiten het plan en blijft gewoon bestaan. Naast de Henricushoeve stond voorheen de Henricusschool. Dat gebied valt wel onder de ontwikkeling.

Het college van de gemeente Doetinchem laat weten in principe mee te werken aan het plan. Initiatiefnemers zijn Klomps Bouwbedrijf uit Dinxperlo en Maatschap Plak. Klomps is eigenaar van Van Lamsweerde, Maatschap Plak is eigenaar van de grond waarop de school stond.

Sinds eind 2019 leeg

Van Lamsweerde staat leeg sinds eind 2019 toen het Leger des Heils stopte met de Domus, de opvang voor daklozen die sinds augustus 2011 in het monument was gevestigd. De opvang zorgde bij aanvang al voor een ware dorpsopstand in Wehl. Actiegroep Wehl Pikt Het Niet roerde zich jarenlang.

Gaandeweg zaten er 24 daklozen in de opvang en aanvankelijk was het relatief rustig. Tot in 2018 de vlam in de pan sloeg. Het ging toen al niet meer om daklozen maar om mensen die er beschermd woonden. De nieuwe populatie bleek intimiderender en bedreigden zelf dorpsbewoners. Een jaar later zag het Leger des Heils zich genoodzaakt te stoppen met de Domus.

Vrees

De vrees dat een vergelijkbare instelling intrede zou nemen in Van Lamsweerde is nooit helemaal weggeweest bij de inwoners van Wehl. Het woningbouwplan van Klomps zal ongetwijfeld voor rust zorgen.

,,Er was geen vrees voor een nieuwe Domus", zegt Ans Putman, het Wehlse raadslid van de Partij voor Lokaal Maatwerk. ,,Maar wel was steeds de vraag wat de toekomst van de Domus zou zijn. Ik denk dat veel Wehlenaren blij zijn met het plan voor woningen.”

De 55 wooneenheden komen in vier woongebouwen. Van Lamsweerde is een van de gebouwen. Hierin komen negen of tien appartementen. De andere drie worden nieuw gebouwd, achter de Henricushoeve en op de plek van de vroegere Henricusschool. Er komen koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen. De woningen zijn bedoeld voor ouderen en huishoudens met en zonder kinderen.

,,Het moet een nieuwe entree van Wehl worden", zegt Bram Klomps van Klomps Bouwbedrijf. ,,Aan de achterzijde komt bovendien een soort park met wandelpaden."



Klomps hoopt in de loop van 2024 te kunnen beginnen met de bouw.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.