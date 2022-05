Werken van Mondriaan voor ruim 8 ton verkocht op veiling in New York

update | met video Trein bij botsing met busje in Vorden ontspoord: chauffeur zwaarge­wond; vervangend vervoer met bussen

De chauffeur van een bedrijfsbus is vanochtend in Vorden zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een trein. Door het ongeluk is er momenteel geen treinverkeer mogelijk tussen Zutphen en Winterswijk. De trein is door de aanrijding ontspoord maar staat nog wel overeind.

16 mei