Wie schreef die ontroerende brief op het graf van Waldi (18)?

Drie jaar geleden bezocht Jetten, inmiddels 53 jaar, voor het eerst de plek waar haar broer in 1977 om het leven kwam. Waldi was met een paar jongens de hort op. Toen zijn scooter kapot ging, stapte hij in een auto van een van de jongens. Hij kende ze niet eens heel goed. Onder invloed van drank scheurden ze terug naar Bredevoort. In een bocht belandde een auto tegen een boom en kwam omhoog. De andere, met Waldi erin, schoof eronder. Waldi was op slag dood. De huisarts kon hem alleen nog maar identificeren door een bankpasje.



In een klap zat Monique zonder broer. Twee dagen na de begrafenis van Waldi lag er een brief op zijn graf. Afzender onbekend. De brief maakte veel indruk op de familie. ,,Toen mijn vader de brief las, brak hij", weet Jetten nog goed. ,,Het was de eerste keer dat ik hem zag huilen in die dagen. Het ontroerde hem zo. Wie de brief geschreven heeft, weten we nog steeds niet. Doordat ik de brief zag bij het opruimen, kwam alles weer naar boven. Ik wil gewoon nog eens een poging wagen om de schrijver te vinden."