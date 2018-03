Wil ter Voert (67) kreeg nepbekeuring uit Litouwen. 'En ik rij nooit te hard'

Massale toeloop bij eerste avond over glasvezel in gemeente Bronckhorst

12 maart ZELHEM - Zeker 150 bezoekers kwamen voor niets naar de eerste voorlichtingsavond over de aanleg van glasvezel in de gemeente Bronckhorst. Ze pasten niet in de bomvolle zaal van het Witte Paard in Zelhem, die was gevuld met 350 geïnteresseerden.